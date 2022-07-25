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    Mersin'de hastasına tecavüz eden doktora 6 yıl 3 ay hapis

    Kıl dönmesi ameliyatı yaptığı hastasına pansuman yaptığı esnada cinsel saldırıda bulunan doktor için 6 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırıldı.
    • 25.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:07
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    Mersin'de hastasına tecavüz eden doktora 6 yıl 3 ay hapis

    Mersin'de 17 Ağustos 2021 tarihinde kıl dönmesi ameliyatı olan 24 yaşındaki H.T. isimli kadın, pansuman esnasında doktoru T.H. (42) tarafından tecavüze uğramıştı.

    Doktorun odasına giren H.T., pansuman için sedyeye yüzüstü uzandı. H.T.'nin iddiasına göre, bu sırada doktor T.H. cinsel saldırıda bulundu.

    "İftira" dedi

    H.T.'nin şikayeti ile gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası doktor, ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

    İç çamaşırında DNA'sı bulundu

    Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelendi. Doktorun iç çamaşırında, H.T.'ye ait DNA bulundu. Deliller ışığında doktor T.H. hakkında iddianame hazırlandı.

    Mersin de hastasına tecavüz eden doktora 6 yıl 3 ay hapis #1

    10 yıla kadar hapis talebi

    İddianame, Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Doktor hakkında, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yeterli delil toplandı

    İddianamede; 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.

    Cezada indirim uygulanmadı

    Davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanık doktor ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, şikayetçi H.T. duruşmaya katılmadı.

    Mütalaasını veren savcı, sanık doktorun 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçundan' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık doktora 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

    Suçun 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi' nedeniyle de ceza, 7 yıl 6 aya yükseltildi.

    Cezası 6 yıl 3 aya düştü

    Ancak mahkeme, sanığın geçmişi ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak indirime gitti. Ceza, 6 yıl 3 aya düşürüldü. Kararın onanması halinde ise doktor T.H., cezaevine girecek.


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