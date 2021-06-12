- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurdu
Mersin'de hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurdu
Mersin'de apartmana giren hırsız, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurup gitti.
- DHA
- 12.06.2021 - 22:30
- Güncelleme : 12.06.2021 - 23:23
4 Haziran'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı H. Okan Merzeci Mahallesi'ndeki sitede, kapıyı gece zorlayarak açıp, apartmana giren kimliği belirsiz kişi, 8 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları seçerek, çöp kovasına doldurdu.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çaldığı ayakkabılarla kaçan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah uyandıklarında kapılarının önündeki ayakkabıları bulamayan bina sakinleri ise polise başvurup, şikayette bulunurken, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Mersin'de hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurdu VİDEO