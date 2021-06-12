Mersin'de hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurdu

Halil Dervişoğlu'nun babası: Önceliğimiz Galatasaray olur

A Milli Takımımız EURO 2020 grubundan nasıl çıkar

Rıdvan Dilmen: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybederiz

Galler ve İsviçre berabere kaldı

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