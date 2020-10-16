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    Mersin'de hırsızlık çetesi yakalandı

    3 bin 244 saatlik görüntü ve 244 bin aracı inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 12:21
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    Mersin'de hırsızlık çetesi yakalandı

    Mersin'in Toroslar ilçesinde, son dönemde artan hırsızlık olaylarının üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Jandarma Suç Araştırma Timi, Olay Yeri İnceleme Timi ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 gün süreyle çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen 3 bin 244 saatlik görüntü ve bölgeye giriş çıkış yapan 244 bin aracı incelemeye aldı.

    Mersin'de hırsızlık çetesi yakalandı VİDEO

    "MASKELİLER" ÇETESİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Araştırma sonucunda ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli ve 2 araç tespit etti.

    Yapılan incelemede, şüphelilerin kendilerine 'maskeliler' ismini verdikleri bir hırsızlık çetesi üyesi oldukları belirlendi. Şüpheliler, 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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    LÜKS VİLLALARDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

    Jandarmada sorgulanan şüpheliler, Toroslar bölgesindeki 14 ayrı lüks villadan hırsızlık gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

    Parmak izleri alınan şüphelilerden birinin, 2003 ve 2013 yıllarında İzmir ve Manisa’da 3 ayrı olaya karıştığı da tespit edildi.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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