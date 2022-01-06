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    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi

    Akdeniz ilçesindeki bir evden elektronik eşya çalan şüphelileri, kullandıkları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi. F.T. ve H.D. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 12:55
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    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Huzurkent Gazi Mahallesi'nde 2 kişi, girdikleri evde elektronik eşyaları çaldı.

    Ev sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

    PLAKASI OKUNAMADI

    Plakası tam olarak okunamayan otomobilin ön camında 'İncim' yazdığı belirlendi. Yazıdan yola çıkan ekipler, F.T. ve H.D. isimli iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Çalınan malzemeler de bulunarak sahibine teslim edildi. F.T. ile H.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi VİDEO

    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi #1

    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi #2

    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi #3

    Mersin’de hırsızlık şüphelilerini, otomobilin önündeki yazı ele verdi #4


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