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AA & Ensonhaber

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir kıraathanede yasa dışı horoz dövüşü düzenlendiğini ve bahis oynandığını tespit ederek harekete geçti.

Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kıraathanenin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceledi.

HOROZ DÖVÜŞÜ İÇİN RİNG KURULMUŞ

Teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, kıraathanede horoz dövüşleri için özel bir ring oluşturulduğu, hayvanların kafeslerde tutulduğu ve bazı kişilerin dövüşlerde "hakemlik" yaptığı belirlendi. Aynı zamanda bahis oynatıldığı da tespit edildi.

128 KİŞİYE 1 MİLYON 194 BİN LİRA CEZA

Operasyon kapsamında, horoz dövüşü üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve oynadığı belirlenen 128 kişiye toplamda 1 milyon 194 bin lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi ve sorumluları hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama" suçundan işlem başlatılırken, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında da yasal süreç yürütüldü. Ayrıca, horoz dövüşlerinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 990 lira paraya el konuldu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, kafeslerde tutulan 21 horoz koruma altına alınarak ilgili hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.