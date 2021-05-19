Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Mersin'de husumetlisi tarafından darp edilen genç hayatını kaybetti

    Mersin'de Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından dövülüp, bıçaklanan Hazar Tömbül (21) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklandı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de husumetlisi tarafından darp edilen genç hayatını kaybetti

    Silifke ilçesinin Say Mahallesi’nde 14 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Hazar Tömbül ile husumetli olduğu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kavga sırasında grup, Tömbül’ü dövüp, bıçakladı. Hazar Tömbül kanlar içinde yere yığılırken, grup, olayı haber alıp gelen yakınlarını da arbedede yaraladı.
    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazar Tömbül’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tömbül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    8 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Silifke Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    Mersin de husumetlisi tarafından darp edilen genç hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir