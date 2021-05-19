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Mersin'de husumetlisi tarafından darp edilen genç hayatını kaybetti

Mersin'de husumetlisi tarafından darp edilen genç hayatını kaybetti

Mersin'de Silifke ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından dövülüp, bıçaklanan Hazar Tömbül (21) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklandı.