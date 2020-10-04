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    Mersin'de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü 1 yaralı

    Tarsus ilçesinde 2 grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 01:52
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    Mersin'de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü 1 yaralı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında mahallede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga eden tarafları vatandaşlar ayırdı.

    Aynı gün saat 22.30 sıralarında 33 AEG 432 plakalı araçta karşı tarafa rast gele silahlı saldırı yapıldı.

    Silahlı saldırıda Kartal Zengin (21) ayağından ve baldırından, Seyhan Genç (40) ise başından yara aldı.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyhan Genç yolda hayatını kaybederken, diğer yaralı Kartal Zengin’in hayati tehlikesi devam ediyor.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 3 adet tüfek kartuşu, 2 adet atış tıpası ve 22 adet 9mm kovanı tespit etti.

    Polis suçluları yakalamak için çalışma başlattı. Cono aşiretine mensup olan Seyhan Genç’in yakınları sinir krizi geçirdi.

    Mersin de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Mersin de iki grup arasında kavga çıktı: 1 ölü 1 yaralı #2

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