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Mersin'de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi

Mersin'de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi

Mersin'de iki grup arasında yaşanan demir sopalı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.