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    Mersin'de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi

    Mersin'de iki grup arasında yaşanan demir sopalı kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 20:04
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    Mersin'de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi

    Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 sokakta meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tarafların birbirine demir çubuklarla saldırdığı kavga ihbar üzerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle sonra erdi.

    YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Mersin'de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi VİDEO

    Mersin de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi #1

    Mersin de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi #2

    Mersin de iki grup demir çubuklarla birbirine girdi #3


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