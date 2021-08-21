Mersin'de iki iş yeri alev alev yandı

2 ayrı iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangına bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, Mahmut Yıldırım'a ait olduğu belirlenen bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çalışanlar müdahale ederken, iş yeri duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İkinci yangın ise yine Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde çıktı.

Eski ve kullanılamayan kıraathanede çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın diğeri iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının neden çıktığı araştırılırken, iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

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