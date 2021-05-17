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    Mersin'de inşaat alanında kadın cesedi bulundu

    Mersin'in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki Şefika O., inşaat alanında ölü bulundu.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:59
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    Mersin'de inşaat alanında kadın cesedi bulundu

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi 0318 Sokak'ta inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,  kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının 73 yaşındaki Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin de inşaat alanında kadın cesedi bulundu #1

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