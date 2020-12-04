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- Mersin’de iş vaadiyle bir kadını 23 bin lira dolandırdı
Mersin’de iş vaadiyle bir kadını 23 bin lira dolandırdı
- İHA
- 04.12.2020 - 10:38
- Güncelleme : 04.12.2020 - 11:21
Mersin’de bir kamu kurumunda çalışan M.G. adlı kadın, polis merkezine giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği H.Ç. isimli şüpheliden şikayetçi oldu.
Kadın ifadesinde, şüphelinin kendisine "belediyede üst düzey bürokratlar tanıdığı" olduğunu söylediğini, kocasını işe aldırabileceğini ancak bunun karşılığında para ödemesi gerektiğini ifade etti.
23 BİN LİRA VERDİ
Bunun üzerine şüpheliye parça parça 23 bin lira para verdiğini söyleyen kadın, kocasının işe giremediğini, parasını da geri alamadığını ifade ederek şahıstan şikayetçi oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İnceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliyi bularak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.