Mersin’de iş vaadiyle bir kadını 23 bin lira dolandırdı

Mersin’de iş vaadiyle bir kadını 23 bin lira dolandırdı

Bir kadının 23 bin lira parasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalanırken, paraları kadından parça parça alan şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Mersin’de bir kamu kurumunda çalışan M.G. adlı kadın, polis merkezine giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği H.Ç. isimli şüpheliden şikayetçi oldu.

Kadın ifadesinde, şüphelinin kendisine "belediyede üst düzey bürokratlar tanıdığı" olduğunu söylediğini, kocasını işe aldırabileceğini ancak bunun karşılığında para ödemesi gerektiğini ifade etti.

23 BİN LİRA VERDİ

Bunun üzerine şüpheliye parça parça 23 bin lira para verdiğini söyleyen kadın, kocasının işe giremediğini, parasını da geri alamadığını ifade ederek şahıstan şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İnceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliyi bularak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.