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Mersin'de, iş yerini açarken kurşun yağmuruna tutuldu

Mersin'de, iş yerini açarken kurşun yağmuruna tutuldu

İş yerini açarken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Aşık’ın vücuduna 5 mermi isabet etti. Hayati tehlikesi süren Aşık’ın çocuğunun, dün komşu çocuğu ile kavga ettiği, ailelerin de tartıştığı öğrenildi.