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    Mersin'de kadın doktor saldırıya uğradı

    Mersin'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Tuğba Karakaş'ı görevi başındayken darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.01.2023 - 22:05
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 22:07
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    Mersin'de kadın doktor saldırıya uğradı

    Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayı gündemden düşmüyor..

    Şiddetin son adresi ise Mersin oldu..

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi.

    Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Doktoru darbeden 2 kişi gözaltında

    Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., iddiaya göre doktor Tuğba Karakaş'ı darbetti.

    DHA'nın haberine göre, hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Mersin de kadın doktor saldırıya uğradı #1


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