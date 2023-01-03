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    Mersin'de kadın doktoru darbeden iki sanık serbest kaldı

    Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
    • 03.01.2023 - 16:39
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:20
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    Mersin'de kadın doktoru darbeden iki sanık serbest kaldı

    Son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddet olayı gündemden düşmüyor..

    Şiddetin son adresi ise Mersin oldu..

    Mersin'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor T.K'yi poliklinikte darbettikleri gerekçesiyle dün polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T. ve S.V'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Ev hapsi şartıyla serbest kaldılar

    Adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, zanlıların salıverilmesine itirazda bulunuldu.

    Beyaz kod bildiriminde bulundu

    Poliklinikte hasta muayene edildiği sırada odaya giren Z.T. ve yanındaki kadın S.V. ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıkmış, bu sırada doktor T.K'yi darbettikleri öne sürülen şüpheliler, "beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

    Mersin de kadın doktoru darbeden iki sanık serbest kaldı #1


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