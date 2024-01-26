Mersin'de kadın hırsızların tezgahtan kilim çaldığı anlar 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran kilimleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi kayıtları izleyince kadınlardan şikayetçi oldu.

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DHA

Hırsızlık olayına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez kadın hırsızlar işbaşındaydı.

Olayın adresi ise Mersin...

Tezgahtaki ürünleri hedef aldılar

İlçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde, cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgah hedef oldu.

Dükkana yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı.

Olay, güvelik kamerasına yansıdı.

Kameralardan fark etti

Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)