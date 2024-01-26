DHA
Hırsızlık olayına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez kadın hırsızlar işbaşındaydı.
Olayın adresi ise Mersin...
Tezgahtaki ürünleri hedef aldılar
İlçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde, cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgah hedef oldu.
Dükkana yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı.
Olay, güvelik kamerasına yansıdı.
Kameralardan fark etti
Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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