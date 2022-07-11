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    Mersin’de kadın yolcunun ölümüne neden olan şoför tutuklandı

    Açık bırakılan minibüsün kapısından düşerek yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförünün tutuklandığı öğrenildi.
    • 11.07.2022 - 17:05
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    Mersin’de kadın yolcunun ölümüne neden olan şoför tutuklandı

    41 yaşındaki Meryem Özkıraç, 7 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesi Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde bir minibüse bindi.

    Kadın yolcu, minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

    Kurtarılamadı

    Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi’ne oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Meryem Özkıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

    Düşme anı kamerada

    Öte yandan kadının minibüsten düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı.

    Mersin’de kadın yolcu minibüsten düştü VİDEO

    Tutuklandı

    Talihsiz kadının ölümünün ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şoför, bugün adliyeye sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre “ölüme sebebiyet vermek”le suçlanan şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Mersin’de kadın yolcunun ölümüne neden olan şoför tutuklandı #1

    Mersin’de kadın yolcunun ölümüne neden olan şoför tutuklandı #2

    Mersin’de kadın yolcunun ölümüne neden olan şoför tutuklandı #3


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