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Mersin'de kadını taciz eden taksicinin görüntüsü

Mersin'de kadını taciz eden taksicinin görüntüsü

Mersin'de taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpması, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.