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    Mersin'de kadını taciz eden taksicinin görüntüsü

    Mersin'de taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpması, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:07
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    Mersin'de kadını taciz eden taksicinin görüntüsü

    Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana gelen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

    ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

    Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine aracı sürdü.

    KADININ ÇIĞLIKLARI YANKILANDI

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın sinir krizi geçirdi. Kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı.

    Aracı yumruklayan kadın, taksiciye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

    Taksici kadını taciz etti VİDEO

    Mersin taksi taciz

    Mersin taksi taciz

    Mersin taksi taciz

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