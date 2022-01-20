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    Mersin'de kafasına taş düşen kadın hayatını kaybetti

    Mersin'de rüzgar nedeniyle, pankarta bağlı olan yaklaşık 10 kilogramlık taş, bir kadının kafasına düşerek ölümüne sebep oldu.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 02:37
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    Mersin'de kafasına taş düşen kadın hayatını kaybetti

    Mersin Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşen olayda, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü.

    Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin de kafasına taş düşen kadın hayatını kaybetti #1

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    Mersin de kafasına taş düşen kadın hayatını kaybetti #5


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