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- Mersin'de kahvehanede başlayan tartışma cinayetle bitti
Mersin'de kahvehanede başlayan tartışma cinayetle bitti
Babasının kahvehanede tartıştığı kişiyi öldüren oğlu, kayıplara karışırken; cinayete sebep olan tartışmanın neden kaynaklandığı hala bilinmiyor.
- İHA
- 05.08.2021 - 07:37
Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde ikamet eden H.E. ile Harun Toker (41), iddiaya göre kahvehanede tartışmaya başladı.
Mahalle sakinleri tartışan iki kişiyi ayırdı.
Ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti. Ü.E. yanında götürdüğü bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp, kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Toker, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.