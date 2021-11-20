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    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu

    Tarsus’ta, cadde üzerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil sürücüsü D.D., kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kadınlar, çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya savruldu.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 15:37
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    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi D.D.'nin (21) zikzak yaparak kullandığı araç, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ile Hamiyet Sayan’a çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile kadınlar metrelerce havaya savrulup yere çakıldı.

    Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan kadınlar, ambulansa alınarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu VİDEO

    TUTUKLANDI

    Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

    Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu #1

    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu #2

    Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu #3

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