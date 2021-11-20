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- Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu
Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu
Tarsus’ta, cadde üzerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil sürücüsü D.D., kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kadınlar, çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya savruldu.
- İHA
- 20.11.2021 - 15:37
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi D.D.'nin (21) zikzak yaparak kullandığı araç, yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ile Hamiyet Sayan’a çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile kadınlar metrelerce havaya savrulup yere çakıldı.
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadınlar, ambulansa alınarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mersin’de, kaldırımda yürüyen kadınlara çarpıp havaya savurdu VİDEO
TUTUKLANDI
Yoğun bakımda olan 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Araç sürücüsü D.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.