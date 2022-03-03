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    Mersin'de kamyon kabinine sıkışan 2 kişi kurtarıldı

    İki aracın karıştığı kazada devrilen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kabinin ön camının çekiçle kırılmasıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 17:10
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    Mersin'de kamyon kabinine sıkışan 2 kişi kurtarıldı

    Mersin'in Mezitli-Erdemli ilçeleri arasında otoban çıkışında meydana gelen olayda, aynı istikamette seyir halinde olan kamyonet ile otomobil çarpıştı.

    Kazada kamyon devrildi, otomobil ise yoldan çıkarak durdu.

    KAMYONET DEVRİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken yan yatan kamyondaki 2 kişiyi kurtarmak için yardıma koştu.

    KABİNDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

    Kamyonun kabininde mahsur kalan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan 2 kişi, vatandaşlar tarafından ön camın çekiçle kırılmasıyla kurtarıldı.

    3 KİŞİ YARALANMADAN KURTULDU

    Otomobilde bulunan 3 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedbir amaçlı bölgeye çağrılan sağlık ekipleri ise kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi.

    Mersin de kamyon kabinine sıkışan 2 kişi kurtarıldı #1

    Mersin de kamyon kabinine sıkışan 2 kişi kurtarıldı #2

    Mersin de kamyon kabinine sıkışan 2 kişi kurtarıldı #3


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