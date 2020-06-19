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    Mersin'de kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı

    Sağanak etkisiyle kontrolden çıkan kamyonetin, yol kenarındaki ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 19.06.2020 - 17:59
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    Mersin'de kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde, Ali K.'nın kullandığı 33 PJ 549 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayarak yol kenarındaki ormanlık alana düştü.

    3 YARALI

    Kazada, kamyonetin sürücüsü Ali K. ile yanında bulunan eşi Meral K. annesi Saniye K. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

    Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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