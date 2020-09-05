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    Mersin'de kapkaççı yakalanınca, 'telefonu yerde buldum' dedi

    Yolda yürüyen kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemi ile alıp kaçan şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı. Sorguda, telefonu yerde bulduğunu söyledi.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 11:54
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    Mersin'de kapkaççı yakalanınca, 'telefonu yerde buldum' dedi

    Mersin’de bir kadın misafirlikten evine dönerken yaya olarak yürüdüğü yolda arkasından bir şahıs yanaştı.

    Polisi arayarak, arkasından yanaşan şahsın telefonunu çalıp kaçtığını söyleyen kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.

    EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi.

    Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın ’mavi pantolon’ giyen biri olduğunu tespit eden ekipler, çevrede araştırma yaptı.

    Mersin de kapkaççı yakalanınca, telefonu yerde buldum dedi #1

    ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN CEP TELEFONU ÇIKTI

    Kısa bir süre sonra eşkale uygun bir kişiyi durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında kadının cep telefonunu buldu. S.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen cep telefonu müştekiye geri teslim edildi.

    Mersin'de kapkaççı yakalanınca, 'telefonu yerde buldum' dedi VİDEO

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    "TELEFONU YERDE BULDUM"

    Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen şüpheli, "Kapkaç yapmadım. Öyle bir şey yok. Neden gözaltında olduğumu bilmiyorum. Telefonu kendi isteğimle teslim ettim. Telefonu yerde buldum" dedi.

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