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    Mersin'de kara saplanan Meksikalı aile kurtarıldı

    Mersin'i Karaman'a bağlayan kar ve buzlanma sebebiyle kapalı Erdemli-Ayrancı yolunda mahsur kalan Meksikalı aile 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 06:27
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 06:50
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    Mersin'de kara saplanan Meksikalı aile kurtarıldı

    2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile navigasyonu takip edip Erdemli-Ayrancı yolunu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola çıktı.

    Ancak Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafedeki 2200 rakımlı Abat Çeşmesi Mevkisi yakınlarında ailenin aracı kara saplandı.

    3.5 SAATTE ULAŞILDI

    Aile telefonla ulaştığı 112 acil servisinden yardım istedi. Güzeloluk Jandarma Karakolu ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla 3.5 saatte mahsur kalan Meksikalı aileye ulaşıldı.

    Mersin'de kara saplanan Meksikalı aile kurtarıldı İZLE


    JANDAMA KARAKOLUNDA MİSAFİR EDİLDİ

    Ailenin aracı iş makinesiyle çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan aile fertleri bir süre jandarma karakolunda misafir edildi.

    Bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldığı bildirildi.

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