Sürücünün kontrolünden çıkan tırın otomobile çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tarsus'tan Pozantı istikametine giden Şakir Sarı yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen tır, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı.

5 ÖLÜ, 2 YARALI

Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüşürken, tır ise devrildi. Kazada otomobilde bulunan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Kerim Rüzgar ile tır şoförü Şakir Sarı ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de karşı şeride geçen tır otomobile çarptı