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    Mersin’de katliam yapan koca da öldü

    Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi ile baldızını çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 15:03
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    Mersin’de katliam yapan koca da öldü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde 32 yaşındaki Gültekin Çınar, baba evine yerleşen boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar (24) ile konuşmaya gitti.

    Ancak 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı.

    ÜÇÜNÜ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

    Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanında getirdiği tabanca ile eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay (41) ile baldızı Mislina Yılmaz'a (21) ateş etti. Gültekin Çınar, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

    Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz olay yerinde, Gültekin Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    3 kadının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

    Mersin’de katliam yapan koca da öldü #1

    ÇOCUKLAR EVDEYDİ

    Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz’ın cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından bugün teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Tarsus’a götürüldü.

    Güleser Çınar’ın amcası Fahrettin Köksal, çiftin evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatarak, “Olay, yeğenimin alın yazısı oldu. Gültekin Çınar öğle saatlerinde eve gelip, tartışma çıkartmış. Evdeki çocukları hariç eşini, baldızını ve kayınvalidesi vurup kendi başına ateş etmiş. Geride 3 çocuk kaldı. Onları da devlet kendi himayesine aldı.” diye konuştu.

    Mersin’de katliam yapan koca da öldü #2

    DEVLET KORUMAYA ALDI

    Çiftin 3 çocuğu da devlet tarafından koruma altına alınarak sevgi evlerine yerleştirildi.

    Öte yandan, Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu, 30 gün süreyle eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra mahkemeye dilekçe verdiği bu nedenle tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi.

    Mersin’de katliam yapan koca da öldü #3

    Mersin’de katliam yapan koca da öldü #4

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