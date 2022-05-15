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    Mersin'de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu

    Mersin'de bayramın ikinci günü kaybolan Mahmut Saat'in cansız bedeni bir çoban tarafından 12 gün sonra bulundu.
    • 15.05.2022 - 03:22
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    Mersin'de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu

    Mersin Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut Saat, 3 Mayıs günü evden çıkarak kayıplara karıştı.

    Aile ekiplere haber verdi

    Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi.

    Mersin de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu #1

    Cesedini çoban buldu

    Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı. Cesedi gören çoban durumu muhtara bildirerek jandarmaya haber verdi.

    Olay yerine giden ekipler, inceleme yapmasının ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın Mahmut Saat olma ihtimaline karşı yakınlarına da haber verildi.

    Mersin de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu #2

    Evinden 25 kilometre ötede bulundu

    Olay yerine gelen yakınlardan kardeş Yılmaz, çorap ve pantolonundan cenazenin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Savcının ve ekiplerin ön incelemesi sonrası Saat'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Saat'in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bildirildi.

    Mersin de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu #3

    Mersin de kaybolan adamın 12 gün sonra cansız bedeni bulundu #4


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