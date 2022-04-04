Mersin'de kayınpeder baskısından kaçan kadına ölüm fermanı verildi

Tarsus ilçesinde boşanıp beraber yaşadığı eşi cezaevine girince, kayınpeder baskısına dayanamayıp kaçan kadın, öldürülmek için her yerde aranıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Yasemin B. (26), 1 yıl önce boşandığı kocası Vedat Ç. (27) ile birlikte yaşamaya başladı.

Vedat Ç. bir ay önce kaçakçılık suçundan cezaevine girince, evde sorunlar yaşamaya başladı.

BASKIYA DAYANAMAYIP KAÇTI

Kayınbabası Abdulcelil Ç.’nin (50) baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan Yasemin B., bir hafta önce eşinin amcasının oğluna kendini otogara bıraktırarak evden kaçtı.

"EŞİN NAMUSSUZLUK YAPTI ÖLMESİ GEREKİYOR"

Bu durumu öğrenen kayınbabanın cezaevindeki oğlunun yanına giderek, “Eşin namussuzluk yaptı onun ölmesi gerekiyor. Sen cezaevinden çıkınca onu öldür, ben sana bakarım.” dediği öğrenildi.

KAYINPEDER ADETA ÖLÜM FERMANI VERDİ

Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp “Ölüm fermanı” vererek, her yerde onu aramaya başladı.

"14 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRADIM"

Bu durumu öğrenen Yasemin B., dünyaya geldiğinden bu yana kaderinin hiç gülmediğini ifade ederek, “Ben daha 14 yaşında Van’dan gece eve giderken birden fazla kişinin tecavüzüne uğradım. Uyandığımda çırılçıplaktım sokakta herkes bana bakıyordu. Bu olaydan dolayı ailem beni istemedi. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım. Anne ve babamı yıllarca görmedim. 18 yaşından sonra yurttan çıkıp Tarsus’a geldim eşimle tanıştım ona yaşadığım olayları anlattım beni kabul etti. Evlendik 3 çocuğumuz oldu.” dedi.

"KAYINPEDERİM VE GÖRÜMCELERİM SÜREKLİ DÖVDÜ"

Evlendikten sonra da yüzünün bir türlü gülmediğini anlatan Yasemin B., “Hem eşim hem kayınbabam hem de görümcelerim beni sürekli dövdü. Ancak ben bunlara sesimi çıkarmadım hepsine dayandım. Bir yıl önce de eşimden ayrıldım, ama birlikte yaşamaya devam ettik. En son cezaevine girince baskılara dayanamayıp kaçtım. Kaçarken de eşimin amcasının oğlu beni otogara bıraktı. Bunu öğrenen kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı düşünerek benim ölüm fermanımı vermiş.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ARIYOR"

Şimdi her yerde beni öldürmek için arıyor. Ben daha çok küçüğüm, benim 3 tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum yaşamak istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben bir şey yapmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Kaçtığım için pişman oldum. Ancak kesinlikle namussuzluk yapmadım.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.