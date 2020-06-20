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    Mersin'de kayıp gencin cansız bedeni uçurumdan çıktı

    Gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği belirlendi.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 08:57
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    Mersin'de kayıp gencin cansız bedeni uçurumdan çıktı

    Mersin'in Erdemli ilçesi Çamlı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Hasan Ersin'in ailesi, çocuklarından 18 Haziran'dan bu yana haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

    Başvuru üzerine jandarma ekipleri ve köylüler, mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

    ARKADAŞLARI BAŞKA BİR YÖNTEM DENEDİ

    Genci arama çalışmalarının sonuç vermemesinin ardından arkadaşları, bir caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkarak Ersin'e ait olan 33 VL 313 plakalı aracın istikameti yönünde arama çalışmalarını sürdürdü.

    Mersin'de kayıp gencin cansız bedeni uçurumdan çıktı - VİDEO

    İZİNE RASTLANDI

    Fakılı mahallesi Göçük mevkisinde yapılan aramada Ersin'e ait kamyonun iplerine rastlayan arkadaşları, çalışmaları genişleterek araca ait diğer parçaları da buldu.

    5 SAAT SÜRDÜ

    AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekiplerinin sefeberliğinde 5 saat süren çalışmanın ardından Ersin'in cansız bedeni uçurumdan çıkarıldı.

    Ersin'in cansız bedenini cenaze aracına koyan yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı -2

    Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı -7

    Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı -1

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    Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı -5

    Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı -6

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