- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de kayıp yaşlı adam su kuyusunda bulundu
Mersin'de kayıp yaşlı adam su kuyusunda bulundu
- İHA
- 24.02.2021 - 01:51
Mersin’in Mezitli ilçesinde yalnız yaşanay Remzi Kuzal’dan iki gündür haber alamayan yakınları, polise başvurdu.
Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
İncelenmeler ve yapılan araştırmalar neticesinde H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.
SU KUYUSUNDAN ÇIKARILDI
Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, kayıp şahsın cesedine ulaşıldı.
Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Zanlının polisteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.