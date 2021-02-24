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Mersin'de kayıp yaşlı adam su kuyusunda bulundu

Mersin'de kayıp yaşlı adam su kuyusunda bulundu

Mezitli ilçesinde iki gündür kayıp olan Remzi Kuzal, süpheli kişinin itirafı üzerine su kuyusunda ölü olarak bulundu.