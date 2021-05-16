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    Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi

    İki otomobilin çarpması sonucu, bir araç çiçek dükkanına girdi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 18:03
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    Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi

    Mersin’in Tarsu ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi’nde, Hilmi Seçkin Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişim noktasında, M.A. (44) idaresindeki otomobil ile B.E. (28) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Kazanın şiddeti ile B.E.'nin kullandığı otomobil, bir çiçek dükkanına girdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazayı yaralı olarak atlatan B.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi #1

    Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi #2

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