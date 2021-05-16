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- Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi
Mersin’de kaza: Otomobil çiçek dükkanına girdi
İki otomobilin çarpması sonucu, bir araç çiçek dükkanına girdi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 16.05.2021 - 18:03
Mersin’in Tarsu ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi’nde, Hilmi Seçkin Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişim noktasında, M.A. (44) idaresindeki otomobil ile B.E. (28) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile B.E.'nin kullandığı otomobil, bir çiçek dükkanına girdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı yaralı olarak atlatan B.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.