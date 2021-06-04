Mersin'de kaza yapan araç, sulama kanalına uçtu

Hafif ticari araçla çarpışıp sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, olay yerine de itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Saat 10.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde kaza meydana geldi.

56 yaşındaki M.K. yönetimindeki 33 AFL 131 plakalı otomobil, M.Y. (39) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

Otomobil, köprünün altında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin de yardımıyla sürücü M.K. ile yanındaki M.Ç. (29) ve H.Ç. (62) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan M.Y. (29) ve yabancı uyruklu T.A. (27), A.A. (19), L.A. (16) ve D.A. (14) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.













