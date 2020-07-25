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    Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada

    Karşıdan gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, çiçekçi dükkanına girdi. O anlar bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 25.07.2020 - 16:17
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    Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

    22 Temmuz tarihinde Mert A'nın kullandığı 33 NF 300 plakalı otomobil, Hilmi Seçkin Caddesi'nde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapmış, otomobili ile çiçekçi dükkanına girmişti.

    4 KİŞİ YARALANMIŞTI

    İş yerinde hasara neden olan kazada 4 kişi yaralanmıştı.

    Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada VİDEO

    KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Kazaya dair ortaya çıkan görüntüde, otomobil sürücüsünün önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hızla manevra yapması ve iş yerine girmesi yer alıyor.

    Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada #1

    Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada #2

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