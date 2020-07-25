En Son Haber

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada

Mersin'de kaza yapan aracın dükkana girme anı kamerada

Karşıdan gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, çiçekçi dükkanına girdi. O anlar bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.