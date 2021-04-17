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    Mersin’de kaza yapan aracın ters döndüğü anlar kamerada

    Mezitli ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada bir araç ters döndü. Kazan yaralı kurtulan kazazedeler hastaneye kaldırıldı. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 17.04.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 12:09
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    Mersin’de kaza yapan aracın ters döndüğü anlar kamerada

    Mersin'in Mezitli ilçesinde, U.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, Merkez Mahallesi'nde seyir haliyken F.T.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Kaza sonucu F.T.A.’nın kullandığı otomobil ters döndü.

    Sürücü F.T.A. ve otomobil içinde bulunan iki yolcu kazada yaralandı. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Öte yandan kaza anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

    Mersin’de kaza yapan aracın ters döndüğü anlar kamerada #1

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