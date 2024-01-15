Mersin'de kesilen ağacın altında kalan çiftçi can verdi

İHA
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde oğlu S.A. ile birlikte kestikleri ağaç, çiftçi Musa Alakaya'nın (55) üzerine devrildi.
S.A.'nın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Alakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılığın incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna getirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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