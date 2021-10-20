Boşanma aşamasında olduğu eşine kira parası verilen şahıs, benzin döktüğü restoranı ateşe verdi. O anlar kameraya yansıdı.

18 Ekim günü öğle saatlerinde Mersin'in Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan Onur Y., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasına geldi.

Evden ayrılan Onur Y., iş yerinde restoran işleten K.D.'nin yanına gidip, mekanın kirasını kendisine ödemesini istedi.

Ancak K.D., kira sözleşmesini birlikte yaptığı Onur Y.'nin eşine aylık olarak kirayı vermeye devam etti.

RESTORANI KUNDAKLADI

Bunun üzerine Onur Y., kapalı olduğu saatte gittiği restoranı, yanında götürdüğü benzini dökerek ateşe verdi. Yangın, şans eseri yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

100 BİN LİRALIK ZARAR OLUŞTU

İş yerine gelen işletmeci K.D., güvenlik kamerası görüntülerinden restoranı Onur Y.'nin ateşe verdiğini gördü. İş yerinde yaklaşık 100 bin TL zarar oluşan K.D., Onur Y.'den şikayetçi oldu. Jandarmanın gözaltına aldığı Onur Y., ifadesinin ardından serbest kaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada restoranın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki bidonla restoranın önüne gelen Onur Y.'nin benzini dökerek mekanı ateşe verdiği anlar yer aldı. Bu sırada yangına müdahale eden belediye ekiplerinin söndürme çalışmaları da görüntülerde yer aldı.

Mersin'de kira parası boşanma sürecindeki eşine verilince, mekanı kundakladı VİDEO











