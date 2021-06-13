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- Mersin'de kısıtlamada, sokaklarda atlar turladı
Mersin'de kısıtlamada, sokaklarda atlar turladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü boş caddeler, başıboş dolaşan atlara kaldı. Atların şehir merkezinde gezdiği anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.06.2021 - 13:51
Mersin'in Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde ara sokaklarda dolaşan yuları olmayan atlar daha sonra ana caddeye çıktı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik akışının ters yönünde koşan başıboş atlar tehlike oluşturdu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Atları görenler cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.