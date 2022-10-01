Erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından kıskançlık nedeniyle öldüresiye dövülen Rahime Edis, yoğun bakımdan çıktı. Edis, döve döve mezarlığa götürüldüğünü, kafasına taşla vurulduğunu söyledi.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum Sahili'nde 26 Eylül’de erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker ile sahilde vakit geçiren Rahime Edis (23), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Sevinçer tarafından öldüresiye dövüldü.

Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladıktan sonra yanında getirdiği bıçakla zarar verdi.

DHA’nın haberine göre; Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

2 şüpheli tutuklandı

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Rehime Edis, 5 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Mersin’de kıskançlık nedeniyle dövülen kadın yoğun bakımdan çıktı VİDEO



“Döve döve mezarlığa götürdüler”

Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu.”