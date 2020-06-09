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    Mersin'de kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

    Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 15:13
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    Mersin'de kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    KAVGA ANI

    Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Mersin'de 3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası İZLE

    "KIZIMIZI KAÇIRDIN"

    Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Aile yakınlarından Yasemin S., kavganın akraba iki aile arasında yaşandığını belirterek, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınpederimi yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok." dedi.

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