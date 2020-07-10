Mersin'de kızına kiraz götürdü, bir daha haber alınamadı

Kızına kiraz götürdükten kayıplara karışan Süleyman Bozkurt, 35 gündür aranıyor.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Süleyman Bozkurt, Tarsus'da yaşayan kızına iki kasa kiraz götürdükten sonra ortadan kayboldu.

İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un, Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi.

"YA ÖLDÜRÜLDÜ, YA REHİN ALINDI"

Bozkurt'un ağabeyi Mehmet Bozkurt, "6 Haziran günü kardeşim kayboldu. Kızı kiraz istemiş ikinci ailesinden olan kızı, o gidişte dağıtmış, vermiş ondan sonra haber yok. Ya öldürdüler ya rehin aldılar. Herhangi bir hastalığı yok, daha evvel hiç kaybolmadı, bu adam sapasağlam adam. Bir daha dönüş yapmadı. Kardeşim karakola bildirdi. Bir ay oldu, haber alamadık. Daha sonra haberimiz oldu. Kardeşim, ikinci eşi tarafından dövülmüş.” dedi.

40 yıllık arkadaşı Mustafa Kartal ise "Emniyetimize, polisimize güveniyor bulacaklarına da inanıyoruz.” diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na kardeşi için kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Bozkurt, yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ve polis, Bozkurt'un bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.