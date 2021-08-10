Mersin'de kızıyla evden çıkıp ortadan kayboldu

2 yaşındaki bebeğiyle evden çıkıp, dedesine giden ve kısa bir süre sonra tekrar dönüş yoluna çıkan Selvi Akça'dan, 29 saattir haber alınamıyor.

Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Uzunkaş Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde dedesine gitmek için çıkan evli ve iki çocuk annesi Selvi Akça, dönüş yolunda kızıyla birlikte ortadan kayboldu.

Torunuyla 2 yaşındaki bebeğini her yerde arayan dede, durumu şantiye işçisi damadı Özcan Akça ile akrabalarına haber verdi.

JANDARMA VE AİLESİ SEFERBER OLDU

Jandarmaya başvuran Akça Ailesi, mahallenin gençlerinin de desteğiyle sabaha kadar anne ve kızını aradı ancak bulamadı. Jandarma, arama çalışmalarına bugün de devam ediyor.

"SADECE İKİ GÜN EVE GELEBİLİYORUM"

Çok endişeli ve üzgün olduğunu belirten Özcan Akça, eşi ve kızının bir an önce bulunması için yardım istedi. Selvi Akça ile 10 yıldır evli olduklarını 6 yaşında Kerim Mehmet ve 2 yaşında Lütfiye Arife isminde iki çocukları bulunduğunu dile getiren 37 yaşındaki Özcan Akça, şantiyede çalıştığı için sadece çarşamba ve pazar günleri eve gelebildiğini söyledi.

"SABAH KONUŞMUŞTUK, AKŞAM HABERLERİ GELDİ"

Pazar akşamı da tüm aile bir araya geldiklerini, birlikte yemek yiyip geç saatlere kadar sohbet ettiklerini aktaran Akça, “Gece ben ağabeylerimi eve bırakıp döndüm. Eşim Selvi, çocukların çamaşırlarını katladı. Daha sonra da yıkadığı çamaşırları sermeye indi. Bana da ‘Sen yorgunsun, sabah işe gideceksin, yat uyu’ dedi. Ertesi sabaha karşı saat 04.00’te ben işe gitmek için evden çıktım. Akşamüzeri saat 17.00’de beni telefonla arayıp eşim ve kızımın kaybolduğunu söylediler.” dedi.