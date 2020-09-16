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    Mersin'de kızlarını istismar ettiği iddia edilen baba tahliye edildi

    Hakkında 3 kızına cinsel istismardan dava açılarak tutuklu yargılanan baba, 3'üncü duruşmasında yeterli delil olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 16:17
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 16:17
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    Mersin'de kızlarını istismar ettiği iddia edilen baba tahliye edildi

    Mersin'de yaşayan 34 yaşındaki H.G. ile kız kardeşleri 32 yaşındaki S.D. ve 28 yaşındaki S.D., ocak ayında öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu.

    3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    ÖNCE TUTUKLANDI

    Baba S.D. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Baba S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin de kızlarını istismar ettiği iddia edilen baba tahliye edildi #1

    AKRABALAR VE YAKINLAR DİNLENDİ

    3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında mağdur kız kardeşler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada akrabalar ve yakınlar dinlendi.

    Mersin de kızlarını istismar ettiği iddia edilen baba tahliye edildi #2

    HALALARI, PARA İÇİN BABAYA İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEDİ

    Söz verilen hala S.D., kızların babalarından para almak için iftira attığını iddia etti. Kız kardeşler ise şantaj ve iftira iddialarını kabul etmedi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.D.'yi yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.

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