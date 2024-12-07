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İHA

Mersin'de merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti.

Daha sonra kadının 46 yaşındaki kocası Z.Ç.'de eşinin yanına geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı.

İnceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla adli tıpa gönderildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Cinayetin yaşandığı yere gelen kadının yakınları ise fenalık geçirdi.

KATİL KOCA ARANIYOR

Öte yandan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.