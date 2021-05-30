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    Mersin'de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı

    Dengesini kaybederek kanepenin üstünden düşen 2 yaşındaki kız çocuk, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 09:43
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    Mersin'de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde evlerinde kanepelerin üzerinde oynayan E. İkilik, dengesini kaybedip yere düştü.

    Yaralanan çocuk ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Kulağından kan geldiği belirtilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Mersin de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı #1

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