- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı
Mersin'de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı
Dengesini kaybederek kanepenin üstünden düşen 2 yaşındaki kız çocuk, hayatını kaybetti.
- İHA
- 30.05.2021 - 09:43
Mersin’in Tarsus ilçesinde evlerinde kanepelerin üzerinde oynayan E. İkilik, dengesini kaybedip yere düştü.
Yaralanan çocuk ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Kulağından kan geldiği belirtilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.