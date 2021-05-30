Mersin'de koltuktan düşen çocuk kurtarılamadı

Dengesini kaybederek kanepenin üstünden düşen 2 yaşındaki kız çocuk, hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde evlerinde kanepelerin üzerinde oynayan E. İkilik, dengesini kaybedip yere düştü.

Yaralanan çocuk ailesi tarafında hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kulağından kan geldiği belirtilen kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.