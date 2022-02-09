Mersin'de komşu cinayeti: Ziynet eşyaları için öldürüldü

Nişanlı komşuları tarafından hedef alınan Fikriye Eke, ziynet eşyaları yüzünden uyku ilacıyla uyutulup, boğularak katledildi. Cinayeti itiraf eden çift, gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Fikriye Eke, 7 Şubat günü asansörde komşuları tarafından ölü bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Fikriye Eke'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

NİŞANLI ÇİFTTEN CİNAYET İTİRAFI

Ekipler, Fikriye Eke'nin son olarak komşusu T.O. adlı kadının evine misafirliğe gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan T.O. ve nişanlısı R.E., ilk sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Ancak bir süre sonra nişanlı çift, Fikriye Eke'yi öldürdüklerini itiraf etti.

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ALTINLARINI ÇALMAK İÇİN UYUTUP BOĞDULAR

Çift, kadını ziynet eşyalarını almak için içeceğine uyku ilacı katıp uyuttuktan sonra boğarak öldürdüklerini söyledi.

CESEDİ ASANSÖRE TAŞIDILAR

Şüpheliler Fikriye Eke'nin üzerinde bulunan değerli ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıklarını, yaklaşık 3 saat sonra da cesedi asansöre bırakıp, kabini giriş kata indirerek apartmandan ayrıldıklarını, dolmuşla Atatürk Parkı’nın sahil kısmına geçip, cep telefonunu denize attıklarını anlattı. Şüphelilerin itirafı üzerine denizde arama yapan dalgıçlar Fikriye Eke'nin cep telefonuna ulaştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.