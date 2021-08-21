Mersin’de köpeği ezen sürücü kamerada

Sokak ortasında uyuyan köpeğin üzerinden geçen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, hayvanın can verdiği öğrenildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde güvenlik kameralarına dehşet verici bir görüntü takıldı.

Cani sürücü, sokağın ortasında uyuyan köpeğin üzerinden geçti.

DİREKSİYONUNU BİLE KIRMADI

Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen kayıtta, sürücünün köpeği gördüğü halde direksiyonunu kırmadığı, acımasız bir şekilde üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

Mersin'de sokak köpeğini ezen sürücü VİDEO

KÖPEK ÖLDÜ

Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler ile ilgili şikayette bulunulduğu öğrenilirken, sürücünün ezdiği köpeğin can verdiği belirtildi.