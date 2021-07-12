Mersin'de köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Motosikletinin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden Suriye uyruklu sürücüye, 1033 TL ceza kesildi.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

O anlar başka bir sürücü tarafından, saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, başka bir köpeğin, sürüklenen köpeğe yardım etmeye çalıştığı anlar da yer aldı.

Sürücü daha sonra ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kamera görüntüsü ve çevredeki mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliyi yakalayan polis, bisiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Alali A. olduğunu belirledi.

Alali A.'ya, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet etmekten bin 33 TL para cezası uygulandı.

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KÖPEK TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan sokak köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.