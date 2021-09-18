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    Mersin’de köpek sürüsü 50 küçükbaşı telef etti

    Hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 17:31
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    Mersin’de köpek sürüsü 50 küçükbaşı telef etti

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi civarındaki hayvan pazarında yer alan Alican Calp’a ait ağıla giren köpekler, ağıla saldırdı.

    50 ÖLÜ, 30 YARALI

    Köpekler ağılda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı da yaraladı.

    Hayvanlarının telef olduğunu sabah pazara geldiğinde öğrenen besici Alican Calp, belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi verdi.

    Mersin’de köpek sürüsü 50 küçükbaşı telef etti #1

    Mersin’de köpek sürüsü 50 küçükbaşı telef etti #2

    Mersin’de köpek sürüsü 50 küçükbaşı telef etti #3

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