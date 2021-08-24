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- Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti
Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti
Mezitli ilçesinde, hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darp etti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, sağlıkçılar tedavi altına alındı.
- DHA
- 24.08.2021 - 23:11
- Güncelleme : 24.08.2021 - 23:47
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören korona hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı.
1 DOKTOR VE 2 HEMŞİREYİ DARBETTİLER
Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti VİDEO
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.