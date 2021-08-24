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    Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti

    Mezitli ilçesinde, hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darp etti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, sağlıkçılar tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 23:11
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 23:47
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    Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti

    Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören korona hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

    1 DOKTOR VE 2 HEMŞİREYİ DARBETTİLER

    Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    Mersin'de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti VİDEO


    Mersin de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti #1

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Mersin de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti #2

    Mersin de koronadan hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlıkçıları darbetti #3

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