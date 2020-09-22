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    Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

    Kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 07:15
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    Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

    Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.

    Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 kara yolunun Antalya istikametine saçıldı.

    KIZGIN ARILAR YOLU KAPADI

    Kızgın arılar sebebiyle, kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı. Kovanların toplanması uzun süre devam edince, kara yolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.

    Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı #1

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı #2

    Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı #3

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