Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

Kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.

Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 kara yolunun Antalya istikametine saçıldı.

KIZGIN ARILAR YOLU KAPADI

Kızgın arılar sebebiyle, kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı. Kovanların toplanması uzun süre devam edince, kara yolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.